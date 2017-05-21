Ankara'da çatışma sabaha karşı operasyon yapıldı!

ANKARA polisi sabaha karşı Yapracık'ta bir eve operasyon yaptı. Çıkan çatışmada iki terörist öldürüldü. Eylem hazırlığında olduğu bildirilen 2 kişi polisin tüm uyarılarına rağmen teslim olmayınca çatışma çıktı. İki terörist etkisiz hale getirildi. İki teröristin DEAŞ üyesi olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutları bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ankara'ya eylem yapmak üzere geldikleri ve terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları değerlendirilen 2 kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.