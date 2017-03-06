Ankara'da bu tarihte bu yollara dikkat !

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 'Gelecek İçin Evet' konulu program için ilde kapatılacak yolları duyurdu.

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Gelecek İçin Evet" konulu program için ilde kapatılacak yolları duyurdu.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "7 Mart 2017 Salı günü saat 17.00'de Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile 'Gelecek İçin Evet' konulu bir program düzenlenecektir. Söz konusu toplantı nedeniyle 07.03.2017 Salı günü saat 11.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları) araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergahları kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

(Musa Erdoğan /İHA)