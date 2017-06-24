Ankara'da bonzai içen genç ölü bulundu

Ankara'da bonzai içen genç tarihi tepede ölü bulundu.

Ankara'da bonzai içen genç tarihi tepede ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tarihi Beştepe diye adlandırılan tepede bonzai içtiği öğrenilen M.B (27) vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarihi Beştepe'de inceleme yaparken, gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gencin uyuşturucu madde bonzaiden öldüğü tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Hamza Kabasakal /İHA)