Ankara'da AVM'de panik

Ankara Eskişehir yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın nedeniyle AVM boşaltıldı.

Ankara Eskişehir yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın nedeniyle AVM boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir yolu üzerindeki alışveriş merkezinin çatısında belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın nedeniyle AVM boşaltılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Vatandaşların panik yaşadığı AVM önünde ambulanslar bekletiliyor.

(Abdullah Sarıca /İHA)