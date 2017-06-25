Ankara'da arı sokan bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde arı sokması sonucu rahatsızlanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde arı sokması sonucu rahatsızlanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çamlıdere Osmansın mahallesinde bayram geçirmek için giden Hasan Gülağaç (35) arı sokması sokması sonucu rahatsızlandı. Yakınları tarafından Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırılan Gülağaç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

(Uğur Demirbaş/İHA)