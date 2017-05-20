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Ankara'da aksiyon filmi gibi çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
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Ankara'da aksiyon filmi gibi çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Zanlılar, polis otosuna çarparak olay yerinden kaçtı.

Ankara'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Zanlılar, polis otosuna çarparak olay yerinden kaçtı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İvedik Organize Sanayi Bölgesinde çalıştıkları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Daha sonra birbirlerini araçlarıyla takip eden şahıslar Kazım Özalp Mahallesi'nde birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerine yakın bir yerde bulunan polis ekipleri, Filistin Sokak üzerinde süren çatışmaya müdahale etti. Çatışma sonrasında 34 RLZ 89 plakalı otomobildeki İsmail K. (40) ağır yaralanırken, Selim D. yaralandı. Saldırganlar polis otosuna çarparak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, durumu ağır olan İsmail K.'ya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Selim D. ise olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye aldı. Çatışma sonrası Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen Uyuşturucuyla Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 RLZ 89 plakalı otomobilde arama çalışması gerçekleştirdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevredeki delilleri topladı.
Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
(Caner Ünver - Musa Erdoğan/İHA)

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