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Ankara'da '28 Şubat' protestosu
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Ankara'da '28 Şubat' protestosu

Ankara'nın Sincan ilçesinde toplanan AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, 28 Şubat'ı protesto ederek, Sincan meydanına siyah çelenk bıraktı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde toplanan AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, 28 Şubat'ı protesto ederek, Sincan meydanına siyah çelenk bıraktı.
AK Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç ve beraberindekiler, Sincan 15 Temmuz Şehitler Camii önünde toplanarak, 28 Şubat'ı protesto etti. Burada bir açıklama yapan Omaç, "Özellikle tankların bilinçli bir şekilde yürütüldüğü Sincanımız, tanklarla anılmaya başlanmış ve insanımız Sincanlı olduğunu, Sincan'da yaşadığını söylemeye çekinir hale getirilmiştir. Kamu kurumlarından özel kuruluşlara, okullardan vakıflara birçok kurum ve kuruluş kıskaca alınarak dindar insanlar tasfiye edilmiş ve binlerce insan hukuksuzca fişlenmiş, aynı samanda subay ve hakimler de baskı altına alınarak bağımsız yargı yönlendirilmiştir. Birçok aydın ve yazar tarafından 'Postmodern Darbe' olarak adlandırılan bu darbenin toplumda tahribatı büyük olmuş ve 28 Şubat tarihe kara bir leke olarak adını yazdırmıştır. Sincanımız, 28 Şubat darbesine tam da bu cadde de vesayetçi ve darbeci odakların halka korku ve vermek için tankları yürüttüğü görüntülerle Türkiye gündemine gelmiştir. Darbecilerin tüm baskı, tehdit ve yıldırma politikalarına rağmen Sincan halkı iradesine sahip çıkmış, o günden günümüze kadar önüne gelen her sandıkta vermiştir" ifadelerini kullandı.
28 Şubat'ın vesayetçi ve darbeci zihniyetinin millete karşı bir daha aynı cüreti gösterememesi adına AK Parti hükümetince pek çok düzenlemenin yapıldığını belirten Omaç, şöyle devam etti:
"Artık bir daha kimse darbeye cesaret edemez dendiği anda, bundan yaklaşık 7 ay önce 15 Temmuz hain darbe girişimini hep beraber yaşadık. Gücünü ve desteğini milletten değil, bir takım dış odaklardan alan asker görünümlü hainler tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanına ve hükümetine karşı yine bir darbe yapılmaya çalışılmıştır. Daha önceki darbelerin aksine, bu defa gözü dönmüş hainler milletin paralarıyla alınan uçaklarla milletin üzerine bomba atmış, tanlar da milletin evlatlarının üzerinden geçmiş; yaşlı, kadın, çocuk demeden ellerinde sapan dahi bulunmayan sivil halkın üzerine ateş açmışlardır. Tarihte ilk defa milletin meclisi bombalanmıştır."

"28 ŞUBAT SİNCAN'DAKİ MUHAFAZAKAR, MİLLİYETÇİ, VATANINI SEVEN İNSANLARIN MAĞDUR EDİLMESİNE YÖNELİKTİ"
Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise, "28 Şubat'ta yapılan hareket milletin iradesine gerçekleştirildi. Meclis'e yapıldı, milli iradeye yapıldı. Tankların Sincan'dan da geçmiş olması Sincan'ı da bir şekilde etkiledi. Aslında tanklar Etimesgut'tan çıktı ama niye özellikle Sincan vurgulandı. Çünkü Sincan'daki muhafazakar, milliyetçi, vatanını seven insanların mağdur edilmesine yönelikti. O yüzden Sincan ile özdeşleştirildi. 28 Şubat'ta tanklar buradan geçerken arkanızda gördünüz caminin yerinde kiremitli bir mescit vardı. Bu mescit yerine bu muhteşem caminin inşaatı vatandaşlarımızın da desteğiyle tamamlanmak üzere" ifadelerini kullandı.
Yapılan basın açıklamalarının ardından Sincan meydanına siyah çelenk bırakıldı.
(Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim / İHA)

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