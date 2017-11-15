Ankara'da 24 saat ulaşım dönemi başlıyor

Yeni göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ilk icraatını ulaşımdan yana yaparak Ankaralılar'ı sevindirdi. Tuna, toplu ulaşımın 24 saat sürmesine ilişkin düzenlemenin cuma gecesinden itibaren başlayacağını açıkladı.

Ankara'da 3 yıl önce uygulamaya konulan, ancak 22 gün sonunda “yeterli talep olmadığı” gerekçesiyle iptal edilen 24 saat ulaşım yeniden başlıyor. Cuma gününden itibaren toplam 35 hat ve 280 sefer ile Ankara'nın 9 ilçesinde 24 saat EGO otobüsleri çalışacak. Otobüsler gece 02.00'ye kadar normal seferlerine devam edecek. 02.00'den sonra saat başı seferler düzenlenecek. Metrolarda ise devam eden test sürüşleri nedeniyle seferler saat 01.00'e kadar yapılabilecek. Gece ulaşımında fiyat tarifesi değişmeyecek.

"AMACIMIZ CANLI VE DİNAMİK BİR ŞEHİR YARATMAK"

HT Ankara'dan Dilvin Kaygusuz'un haberine göre; Gece ulaşımıyla ilgili çalışmaları göreve gelir gelmez başlattığını ifade eden Başkan Mustafa Tuna, "Otobüsleri 24 saate çıkaracağımızı ilk gün söylesek doğru olmazdı. Artık, çalışmalarımızı tamamladık. Cuma akşamından itibaren gece ulaşımı başlayacak. Amacımız, 24 saat yaşayan canlı ve dinamik bir şehir yaratmak" dedi.

"02.00'DEN SONRA SAAT BAŞI OLACAK"

Gece ulaşımı için 35 hat belirlendiğini belirten Tuna, sistemin işleyişi hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu 35 hattın toplamı, Ankara'daki toplam yolcu sayısının yüzde 90'ına hitap ediyor. Bu 35 hat, gece 02.00'ye kadar normal seferlerine devam edecek. 02.00'den sonra da saat başı olacak ve 06.00'dan itibaren normal sefer hizmetine dönecek. Metro seferleri ise 01.00'e kadar olacak. O saatten sonra metro araçlarının test sürüşleri yapılacağı için, şu anda daha fazla uzatma ihtimalimiz yok."

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'den oluşan 9 metropol ilçenin ulaşım ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Tuna, böylece halkın yüzde 90'ının talebinin giderilmiş olacağını söyledi.

"ULAŞIM VATANDAŞIN BİRİNCİ İHTİYACI"

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaya başladıklarını belirten Başkan Tuna, şunları söyledi:

"EGO'yla ilgili detayları bilmeden ezbere bir şey söylemek doğru olmayacağı için analiz yaptık. Nedir, ne değildir, nasıl olabilir, konuştuk.

Ayrıca bunun şoför ihtiyacı da oluyor sadece araçla bitmiyor. Bütün bunların hepsi denge içerisinde. Vatandaşları ulaşım noktasında rahatlatmaya gayret edeceğiz. Bu bir sosyal mevzu olduğundan dolayı, artık o zararı karşılayacağız. İlk etapta bazı lüks işlerden biraz iktisat yapıp ulaşımı sübvanse etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ulaşım, vatandaşın birinci ihtiyacı. İşine gidecek, okula gidecek, bu bakımdan ulaşıma sübvanse etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Buna öncelik vereceğiz."