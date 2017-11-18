18.11.2017 08:45 Ankara'da 24 saat kesintisiz ulaşım başladı

Ankara'da 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti, EGO Genel Müdür Balamir Gündoğdu'nun yolcu ve şoförlere tatlı ikramıyla başlatıldı. Ankara'da 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti, EGO Genel Müdür Balamir Gündoğdu'nun yolcu ve şoförlere tatlı ikramıyla başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 24 saat kesintisiz şehir içi ulaşım hizmeti, bu gece saat 00.00'dan itibaren başladı. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, gece ulaşımının başlaması vesilesiyle, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki otobüs duraklarını ziyaret ederek, otobüs şoförlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna adında baklava ikram etti. Şoförlere "Hayırlı mesailer" dileğinde bulunan Gündoğdu, 24 saat ulaşımın detayları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın 9 büyük ilçesini kapsayan gece ulaşımının ilk seferinin Kızılay Meydanı'ndan başladığını aktaran Gündoğdu, "Bu gece yarısından itibaren Başkanımız Mustafa Tuna'nın talimatıyla, Ankaralılar artık sabaha kadar EGO otobüsleriyle 9 metropol ilçemize rahat rahat seyahat edebilecek. Bugün ilk seferimiz buradan başlıyor" şeklinde konuştu.

Seferlerin şehir ulaşımının yüzde 90'ını oluşturan 35 hat üzerinden gerçekleşeceğini ifade eden Gündoğdu, şunları söyledi:

"Biz bu seferleri 35 hatta toplam 280 sefer olarak planladık. Ayrıca bu 35 hatta gece 02.00'ye kadar normal servislerimiz devam edecek. Daha sonra 03.00'te, 04.00'te, 05.00'te saat başı birer sefer olmak üzere devam edecek. 06.00'da da normal seferler başlayacak. Bugün bu uygulama için hep beraber buradayız. Başkanımız, şoförlerimize tatlı ikram etmek istedi. Bizim Ankara'da 5 bölgemiz var. Otobüs şoförlerimiz orada ikamet ederler. Biz oradaki şoförlerimize de tatlılarını gönderdik. Ankara'ya hayırlı uğurlu olsun."

Gündoğdu, metro seferlerinin de saat 01.00'e kadar uzatıldığını kaydederek ringlerimiz seferlerinin de kesintisiz devam edeceğini belirtti.



"YOLCU SAYISININ AZLIĞINDAN YA DA ÇOKLUĞUNDAN HERHANGİ BİR UYGULAMA İÇİNE GİRECEĞİMİZİ SANMIYORUM"

Gündoğdu, beklenen yolcu kapasitesine ulaşılamaması halinde ne olacağı yönündeki soru üzerine şunları söyledi:

"Biz bunu bir sosyal hizmet olarak görüyoruz. Tabi ki yolcu sayılarını da biz çıkaracağız. Yolcu sayısının azlığından ya da çokluğundan herhangi bir uygulama içine gireceğimizi sanmıyorum. 35 hattı belirlerken yolcu potansiyelinin yüzde 90'ına hitap ediyoruz. Bu 35 hat içinde olmayan yerlerden de talepler gelirse onlar da daha sonra değerlendirilir."

24 saat ulaşım hizmetini ilk gecesinde kullanan isimlerden Fuat Argun, bu hizmetin uzun zamandır gerekli olduğunu söyledi.

Başkent'e yakışan bir uygulamaya imza atıldığını belirten ve Mustafa Tuna'ya başarılı hizmetlerinin devamını dileyen vatandaş, "Çok güzel, Başkente yakışır bir uygulama oldu. Daha önce yapılması gerekiyordu. Kısmet bugüneymiş. Metro da 24 saate çıkarılırsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha önce gece saatlerinde otobüs olmadığı için mecburen taksiye biniyorduk. Başarılarının devamını diliyorum Başkanın" diye konuştu.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan/İHA)

