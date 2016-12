01.01.2017 01:51 Ankara'da 2017'nin ilk bebeği 'Hatice Zümra' oldu

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'den Türkiye'ye gelen hamile annelerin bebeklerine de 2017'nin ilk bebeği olan Hatice Zümra gibi baktıklarını belirterek, 'Bu imkanı bize veren Allah'a da şükrediyoruz. İnanıyorum ki eğer yarınlarımız parlak olacaksa bu yaptığımız hayırlarla olacak' dedi.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve eşi Şeyma Akdağ Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılının ilk bebeği ve Ekmekçi ailesinin ikinci çocuğu olan Hatice Zümra bebeğe tam altın taktı.



Ankara'da 2017 yılının ilk bebeği 00.01'de Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. 3 kilo 520 gram, 50 cm olarak doğan Ekmekçi ailesinin ikinci çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe 'Zümra' adı verildi. Çiğdem ve Nuh Ekmekçi çiftinin ilk kızları Elfin Ela'nın da Anneler Günü'nde dünyaya geldiği öğrenildi. Anne Çiğdem Ekmekçi, Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde saat 00.01'de normal doğumla 3 kilo 520 gram ağırlığında ve 50 santimetre boyunda bir kız çocuğu dünyaya getirdi.



"Ben de 14 günlük dedeyim, yeni yılın ilk bebeği değil ama biz de dede ve nine olduk



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de bir saatte 150 tane bebeğin doğduğu bilgisini vererek, "Aslında Hatice Zümra, Türkiye'de yeni yılın ilk bebeği olarak doğanların sembolü. Belki de aynı dakikada bebekler doğuyor, Türkiye böyle bir ülke, sadece şu anda içinde bulunduğumuz hastanede Ankara'nın büyük doğumevi diye bilinen Zekai Tahir Burak Hastanesi'ndeyiz, yılda 17 bin bebek doğuyor, bu günde aşağı yukarı 45-50 bebek anlamına gelir. Türkiye'de de bir günde 3 bin 600 bebek doğuyor. Biz de günde doğan bebek sayısı bazı Avrupa ülkelerinde bir yılda doğan bebek sayısından çok onun için bu yavrularımız inşallah geleceğimizi inşa edecekler. Bizim göz bebeğimiz onlar. Anneye, babaya, bütün aileye hayırlı olsun. Bu arada ben de 14 günlük dedeyim, yeni yılın ilk bebeği değil ama biz de dede ve nine olduk. Annem diyor ki 'Sana dede demeyeceğiz, büyük baba diyelim' o biraz yaşımız ona gelmedi gibi görüyor ama çoktan geldi yaşımız" diye konuştu.



Torunun kız olduğunu, isminin ise Elif Naz olduğunu belirten Bakan Akdağ, "Hatice Zümra'nın şahsında bugün doğan, dün doğan, yarın doğacak bütün bebeklerimize sağlık, sıhhat, selamet temenni ediyoruz, Rabb'im hepsini muhafaza etsin. Tabii çok zor şartlarda hamileliğini geçiren anneler var, doğan bebekler var dünyada. Yanı başımızdaki Suriye bunun en bariz örneğidir ancak şuna da şükrediyoruz ki, Suriye'den de ülkemize gelen kardeşlerimizin, hamile annelerin bebeklerine de biz Hatice Zümra gibi bakıyoruz. Bu imkanı bize veren Allah'a da şükrediyoruz. İnanıyorum ki eğer yarınlarımız parlak olacaksa bu yaptığımız hayırlarla olacak" ifadesini kullandı.



"Bebek gerekmedikçe kesinlikle normal doğumla doğmalı"



Hatice Zümra bebeği kucağına alarak seven Bakan Akdağ, normal doğumla dünyaya gelen Hatice Zümra ile ilgili de şunları kaydetti:



"Neden hassasız biliyor musunuz? Çünkü bütün bilimsel veriler, normal doğum gerçekleştiğinde hem annenin hem babanın bebeğin çok daha sağlıklı olduğuna işaret ediyor. Bir çok açıdan, bir bebek gerekmedikçe kesinlikle normal doğumla doğmalı ve annesinin sütünü emmeli. İlk 6 ay sadece anne sütü veriyoruz sonra da anne sütüne devam ediyoruz 2 yaşına kadar."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tavsiyesi olduğunu hatırlatan Bakan Akdağ, "Daha gençsiniz bu 2, inşallah Cenab-ı Hak daha sıhhatli yavrular size nasip etsin. Allah analı, babalı büyütsün" dedi.



Bebeğini kucağına alan 28 yaşındaki Çiğdem Ekmekçi ise, "Ülkemizde birlik, beraberlik bozulmasın hiçbir zaman. Rabb'im isteyen herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu, çok sevinçliyiz, çok mutluyuz, Hatice bereketiyle geldi, inşallah ülkemize de hayırlı bir evlat olur. Rabbim uzun, hayırlı ömürler versin. Çok güzel bir duygu, Allah isteyen herkese nasip etsin. Annelik çok güzel bir de duygu, ülkemizin birliği ve beraberliği hiçbir zaman bozulmasın. Halep'teki, Suriye'deki bütün insanların Allah yardımcısı olsun, çocuklar ölmesin" şeklinde konuştu.



"2017'de gebe okullarımızın sayısını çok arttıracağız"



Ekmekçi'in doğumunu yaptıran ebe Asiye Lüleci de, sadece yardımcı olduğunu ifade ederek, "Doğumu yapmak aslında annenin görevi, biz sadece yardımcı oluyoruz. 25 yıllık ebeyim, 2 binin üzerinde doğum yaptırmışımdır. İnşallah doğum yaptırdığımız bebeklerimize de bir katkımız olduysa ne mutlu bize" dedi.



Bakan Akdağ, Türkiye'de ebelere mevcut rollerini güçlendirerek yeni bir rol vereceklerinin altını çizerek, "Sağlıkta Dönüşümün ikinci fazında ebelerimiz çok daha etkin olacaklar. Ebelik, sadece doğumla alakalı bir şey değil, bir kadının hamileliğe hazırlanması, hamileliği sırasında eğitiminin yapılması, doğuma hazırlanması, normal doğuma hazırlanması sonra bebeğinin bakımı, anne sütü verilmesi gibi bütün işleri, lohusalığın bakımı bunların hepsini ebelerimiz yapıyor biz de bu yeni dönemde ebelerimize yepyeni roller vereceğiz. 2017'de gebe okullarımızın sayısını arttıracağız, ebelerimiz her halükarda annelere destek oluyor ama bu gebe okulları biraz daha farklı, daha uzun süre eğitim veriyoruz, farkındalığı arttırıyoruz. İnşallah yeni sağlıklı yaşam merkezleri yapıyoruz, oralarda da bu işleri devam ettirerek geliştireceğiz" açıklamasını yaptı.