Ankara'da 2 eski MİT çalışanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 eski MİT görevlisi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan eski MİT çalışanı zanlılar Ali O. ve Ömer Faruk U. tutuklandı. Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.