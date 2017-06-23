Ankara'da 163 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkent'te 20 Haziran'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 163'ünün tutuklandığını, 20 şüphelinin ise adli kontrol ile serbest bırakıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkent'te 20 Haziran'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 163'ünün tutuklandığını, 20 şüphelinin ise adli kontrol ile serbest bırakıldığını açıkladı.
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