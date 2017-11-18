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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'NATO soruşturması'
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'NATO soruşturması'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'NATO Müşterek Harp Merkezinde icra edilen tatbikat sırasında aşağılama içeren eylemler nedeniyle fail veya failler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.' denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin Tatbikatı'nda Atatürk'ün düşman liderler arasında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanla iş birliği içinde gösterildiği skandalla ilgili soruşturma başlattı. 

Norveç'teki NATO tatbikatında Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef tablosunda gösterilmesi skandalının ardından açıklamalar peş peşe geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Norveç'te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezinde icra edilen tatbikattaki skandala ilişkin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve aşağılama içeren eylemler nedeniyle fail veya failler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017/191238 sayıyla soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN NATO SKANDALINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından Norveç'te gerçekleştirilen NATO tatbikatındaki skandala ilişkin yapılan açıklamada, "Bu menfur hadisenin failleri hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılması yakından izlenecektir." ifadesi kullanıldı.

ORGENERAL HULUSİ AKAR NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Halifax/Kanada'da bir görüşme gerçekleştirdi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri'nin talebi üzerine yapılan görüşmede, Genel Sekreter, NATO Tatbikatında yaşanan olaydan dolayı NATO adına özür dilemiştir. Konu ile ilgili olarak Norveç'te bir idari soruşturma başlatıldığını ifade eden Genel Sekreter, ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da özürlerinin iletilmesini talep etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından, başlatılan idari soruşturmanın sadece olaydan sorumlu kişiler ile sınırlı kalmayıp, etraflı bir soruşturma yapılması ve bazı kişilerin kendi amaçları için NATO'yu araç olarak kullanmasına ve ittifakın işbirliği ve dayanışmasına zarar vermesine müsaade edilmemesi gerektiği ifade edilmiştir" denildi.
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