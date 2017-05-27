Ankara-Çankırı yolunda otobüs kazası: 8 ölü, 32 yaralı
Ankara-Çankırı çandır yol ayrımında meydana gelen otobüs kazasında 8 yolcu hayatını kaybetti, 11'i ağır 32 kişi yaralandı.
Ankara-Çankırı çandır yol ayrımında meydana gelen otobüs kazasında 8 yolcu hayatını kaybetti, 11'i ağır 32 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Çankırı-Çandır yol ayrımında, sürücüsünün uyuması sonucu kaza yaptı. İlk tespitlere göre 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 11'i ağır yaralı olmak üzere 32 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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