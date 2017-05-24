Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen ve aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören, Sincan ve Kahramankazan belediyelerinde çalışanların da olduğu 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerden 56'sının aktif olarak söz konusu belediyelerde çalıştığı, 23'ünün ise kurumlarından ihraç edildiği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.