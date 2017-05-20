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Ankara Adliyesi önünde doğalgaz patlaması
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Ankara Adliyesi önünde doğalgaz patlaması

Ankara Adliyesi yan tarafında iş makinesinin asfalt çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Metrelerce yükselen alevler doğalgazın kesilmesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ankara Adliyesi yan tarafında iş makinesinin asfalt çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Metrelerce yükselen alevler doğalgazın kesilmesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ankara Adliyesi yan tarafında devam eden asfalt çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Patlamaya o sırada çalışma yapan asfalt kazıma makinesinin neden olduğu bildirildi. Patlamayla birlikte iş makinesi tamamen alevlere teslim oldu. İş makinesinin sürücüsü Emrah Z. olaydan yara almadan kurtulurken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan iş makinesine anında müdahalede bulundu ancak metrelerce yükselen alevler, doğalgazın kesilmesiyle kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar, olanları meraklı gözlerle izlerken yangının meydana geldiği bölgeye girişler şeritlerle kapatıldı.
Polis ekipleri, söndürme çalışmaları boyunca çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Uğur Kan Yüksek/İHA)

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