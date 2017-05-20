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Ankara Adliyesi önünde doğal gaz patlaması
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Ankara Adliyesi önünde doğal gaz patlaması

Ankara Adliyesi önünde asfalt çalışması sırasında doğal gaz patlaması yaşandı.

Ankara Adliyesi önünde asfalt çalışması sırasında doğal gaz patlaması yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara adliyesi önünde asfalt çalışması sırasında doğalgaz borusu patlayarak alev aldı. Patlama sonucu Emrah Z. yönetimindeki iş makinesi alev aldı. Sürücü yara almadan kurtulurken iş makinesi alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
(Uğur Kan Yüksek - Emre Yüzügüldü/İHA)

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