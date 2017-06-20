Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da yakılan anızın dumanının yoldaki görüş açısını kapatması nedeniyle meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Şanlıurfa'da yakılan anızın dumanının yoldaki görüş açısını kapatması nedeniyle meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 20'nci kilometresi, otoban yolu yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, yakılan anızın dumanının yoldaki görüş açısını kapatması nedeniyle 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada 06 BS 9048 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Aykan ve oğlu Abdulgani Aykan (23) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Bekir Basmacı - Ahmet Kaya/İHA)
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