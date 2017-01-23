23.01.2017 09:12 Ani fren yapan sürücü feci bir kazaya neden oldu

Hindistan'da insan taşımacılığında kullanılan bir triportör, kontrolden çıkınca dehşet saçtı. Hindistan'da insan taşımacılığında kullanılan bir triportör, kontrolden çıkınca dehşet saçtı.

Fren yapınca ön kısmı havaya kalkan araç, yolun karşısına geçmek isteyen adamı altına aldı. Kazada 45 yaşındaki talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.









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