Angela Merkel'den Deniz Yücel tepkisi: Sert ve orantısız

Yücel'in tutuklanması haberinin 'acı ve hayal kırıklığına' yol açtığını kaydeden Merkel, Deniz Yücel'in gönüllü olarak ifade vermeye gittiğine işaret ederek alınan kararın sert ve orantısız olduğunu vurguladı.

MERKEL'İN BEKLENTİSİ

Merkel açıklamasında "Alman hükümetinin Türk adaletinden Yücel'e muamalesinde basın özgürlüğü ilkesini dikkate almasını beklediğini" vurguladı.

Merkel, "Deniz Yücel'e adil ve hukuk devletine uygun bir muamele için güçlü bir şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz. Yücel'in yakında özgürlüğüne geri kavuşmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ALMAN DIŞİŞLERİ'NİN AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Deniz Yücel'in tutuklanmasını sert bir dille eleştirdi. "Bu çok sert ve bu nedenle de orantısız bir karardır" değerlendirmesinde bulunan Gabriel, Deniz Yücel'in kendi isteği ile soruşturma çerçevesinde ifade vermeye gittiğine işaret etti.