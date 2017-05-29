'Andriake Sinagogu' İsrail'de tanıtıldı

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), Demre ilçesinde 2010 yılında yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve bugüne kadar hiç tanıtılmayan 'Andriake Sinagogu'nu İsrail'de tanıttı.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), Demre ilçesinde 2010 yılında yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan ve bugüne kadar hiç tanıtılmayan 'Andriake Sinagogu'nu İsrail'de tanıttı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığındaki Turizm Tanıtma Grubunun Tel Aviv Türk Kültür Merkezinde İsrailli basın mensuplarıyla buluşması sonrası, Arkeolog Prof. Dr. Nevzat Çevik'in kazı sırasında çektiği fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Anadolu'daki en eski Yahudi mabedi olan ve ilk kez tanıtımı yapılan 'Andriake Sinagogu' İsrail basını tarafından büyük ilgiyle karşılandı. ATAV Başkanı Nizamettin Şen, "Şalom el Israel cümlesiyle başlayan kitabenin de bulunduğu bin 500 yıllık sinagog Anadolu'daki en eski Yahudi mabetidir. Akdeniz'in en önemli antik limanında ticaretin en önemli bölümünün yaşandığı yerde tam Granariumun yanında bulunan sinagog o dönemde bölgedeki zengin kültürün de göstergesidir" dedi.



"İNANÇ TURİZMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Şen, "Dünya Yahudileri için önemli olan bu Sinagogu tanıtmamız çok önemlidir. 7 kollu kandil Menorah bugüne kadar bulunanlar arasında çok önemli yapıdadır. Akdeniz Üniversitesi Profesörü Nevzat Çevik ve ekibinin üstün çalışmasıyla bulguların geçen yıl açılan Likya Müzesi'nde sergilenmesi Antalya ve bölge kültür ve inanç turizmine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Sergi, Tel Aviv Türk Kültür Merkezinde sergilenmeye devam ediyor.

