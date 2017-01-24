'Anayasada değişiklik yapmamız zaruret haline geldi'

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliği ile ilgili, 'Halkın Cumhurbaşkanını seçme uygulamasından sonra bizim anayasada bir değişiklik yapmamız zaruret haline geldi' dedi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliği ile ilgili, "Halkın Cumhurbaşkanını seçme uygulamasından sonra bizim anayasada bir değişiklik yapmamız zaruret haline geldi" dedi.

İl Özel İdaresi tarafından Karabük'te yapılması planlanan çalışmaların ortaya konulduğu toplantıya katılan Şahin, yapılan çalışmaların referanduma dönük çalışma olmadığını söyledi.

Şahin, Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar 6 referandum yapıldığına dikkat çekerek, "Yaklaşık 1 ay gibi zaman içerisinde TBMM geceli gündüzlü çalışarak anayasa değişikliği teklifini parlamentoda görüştü. Yoğun bir çalışmaydı. TBMM, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli diyebileceğimiz bir modeli Türkiye'ye kazandırmak için anayasa değişikliğini parlamentodan geçirdi. Zannediyorum, Nisan ayı içerisinde bu değişikliği referandum yoluyla halkımıza soracağız. Halkımızın bu konuda vereceği karar herkesin saygı duyacağı ve kabulleneceği bir karardır. Şu ana kadar Cumhuriyet tarihimizde 6 referandum gerçekleşti. AK Parti iktidarında Nisan ayında gerçekleşecek olan referandum üçüncü referandumdur. Birincisi 2007 yılında cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören bir anayasa değişikliğiydi. 21 Haziran 2007 tarihinde bu anayasa değişikliği referanduma sunularak, halkımız yüzde 69 destekle artık 'cumhurbaşkanını ben seçmek istiyorum' dedi. İlk uygulama da 10 Ağustos 2014'te gerçekleştirilerek yüzde 52 oy ile Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi" dedi.

"Halkın cumhurbaşkanını seçme uygulamasından sonra bizim anayasada bir değişiklik yapmamız zaruret haline geldi" diyen Mehmet Ali Şahin, şöyle devam etti:

"Halktan oy alarak seçilen cumhurbaşkanı halka taahhütlerde bulunmuş, halkın çözümleri ile ilgi bir takım vaatler ortaya koymuş cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla önüne gelen kararnameleri imzalamakla iktifa eden yabancı büyükelçileri kabul eden bir cumhurbaşkanı değil bu makam. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamının daha da güçlü hale getirilmesi ve diğer bazı ülkelerde olduğu gibi onlar başkanlık sistemi diyorlar, biz Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli diyoruz. Böyle bir modele Türkiye'nin geçme ihtiyacını uzun süredir seslendiriyorduk. Nihayet MHP'nin de böyle bir modele destek vereceğini açıklamasından sonra teklif parlamentoya gelerek geçti. Artık karar ve son söz milletimize aittir."

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Mehmet Aktaş, Milletvekili Burhanettin Uysal, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar ve İl Genel Meclis üyeleri katıldı.

(Yasin Erdem/İHA)