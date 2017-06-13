Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP'li vekiller için toplandı

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk'ün durumunu görüşmek üzere toplandı.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk'ün durumunu görüşmek üzere toplandı.

HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın durumunu görüşmek üzere hazırlık komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Komisyon yarın saat 15.00'te toplanmak üzere çalışmalarına ara verdi.

(Ahmet Umur Öztürk - Nurullah Geylani / İHA)