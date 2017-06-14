Anayasa Uyum Paketi TBMM'ye sunuldu

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan uyum paketi TBMM'ye sunuldu.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan uyum paketi TBMM'ye sunuldu.

Buna göre Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları, MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılmasına Cumhurbaşkanı izin verecek.

