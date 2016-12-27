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Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi
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Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk maddesi kabul edildi. Komisyon üyeleri, tasarı maddelerini görüşmeye devam ediyor.
(Onur Emre Durak / İHA)
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