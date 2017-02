'Anayasa teklifinin iki sebebi var...'

Anayasa teklifinin iki sebebinin bulunduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, birinci sebebin çok başlılık ikinci sebebin ise istikrarın sürdürülmesi olduğunu söyledi.

Kayseri Şeker tarafından 12 bölgedeki çiftçilerin bölgelerinde yapılacak olan toplantılarının ilki Kayseri Merkez çiftçileri için Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıda konuşan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Her sene özel bir konu seçiyoruz. Bu sene eğitimimizin konusu, söküm faaliyetlerinin fabrikamız tarafından organize edilmesi. Bunu başardığımız zaman hem pancarda ki zafiyet azalacak, sistemli şekilde randevulu olarak pancarın sökümü gerçekleştirilecek. Buradan elde edilen gelir ile de çiftçimizin söküm maliyeti fabrika tarafından karşılanacaktır. Kayseri Şeker Fabrikasının özelleştirmede olan hissesinin yüzde 10'u Varlık Fonuna devredildi. Varlık Fonuna devredilen kuruluşlara baktığımız zaman Türkiye'nin en çok kar eden kuruluşları olduğunu görüyoruz. Umarım bu yatırımlar için önemli bir fon oluşturacak. Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı da bir güç oluşturacak. Bu kadar büyük kuruluşların içinde bizimde olmamız bizim değerimizin ne denli yüksek olduğunun göstergesidir" dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ise 63. kampanya döneminin çiftçiler, çalışanlar ve Kayseri Şeker açısından önemine dikkat çekti.

Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da şöyle konuştu:

"Türkiye'de kısa bir süre sonra 16 Nisan'da yapacağımız referandumun bir parti meselesi olmadığını, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonraki bir sistem ile alakalı gireceği bir yolu göstermektedir. Ve her biriniz sağduyusuyla beraber, sezgileriyle beraber inşallah doğru bir şekilde tercih yapıp 'evet' oylarını vereceğini can gönülden inanıyorum. Bakın Kayseri Şeker Fabrikası kötü yönetimlerin elinde son derece kötü performans gösterdi. İyi yönetimin elinde de hamt olsun bu günlere geldi. Daha da iyi noktalara gelecek, buna gönülden inanıyorum."



"ÇİFTÇİ KARDEŞLERİMİZ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FABRİKALARINDAN BİRİ OLAN KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI'NIN GERÇEK SAHİPLERİDİR"

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da programda yaptığı konuşmada, "Bu fabrikanın gerçek sahipleri Kayseri'den, Kırşehir'in belli bir bölgesinden, Yozgat'ın belli bölgelerinde alın teriyle üretim yapan çiftçi kardeşlerimiz, Türkiye'nin en büyük fabrikalarından biri olan Kayseri Şeker Fabrikası'nın gerçek sahipleridir. Bu fabrikanın gerçek sahipleri olan sizlerin, bu fabrikayı daha ileri seviyelere getirmek için elinizden gelen gayreti göstermeniz gerekir. Çünkü bu fabrika, buraya kayıtlı 80 bin çiftçinin öz malıdır" diye konuştu.



"SİYASETTE MAKSAT HİZMETTİR"

Programda çiftçilere seslenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hizmetin olduğu yerde siyasetin yapılacağını söyledi. Özhaseki, "Siyasette maksat hizmet etmektir. Siyaset laf olsun diye yapılmaz. Siyaset şöhret olmak için yapılmaz. Siyaset bir kazanç amacı ile yapılmaz. Öyle yapanları da zaten Allah başarılı etmez. Yıllarca belediye başkanlığı yaptım, 21 yıl sürdü. Allah'a hamdolsun şehrime neler yaptığımı sizler gördünüz. Gücüm neye yetiyorsa onu yaptım. Herkesle helalleşip ayrılırken de arkada vicdanımı sızlatacak bir iş bırakmadım. Doğru işler yaptığıma inanıyorum. Bugün de bakan olarak ülkeme hizmet etmeye çalışıyorum. Hizmet varsa siyasetin orada olması lazım. Şehrimize yaptığımız gibi ülkemize de Allah'a şükürler olsun ki hükümetimiz 15 senedir güzel işler yapıyor. Hükümet noktasında geçmiş hükümetlere bakıldığında hepsinden başarılıyız. Geçmiş birçok iktidarı da biliyoruz. Kimseyi kötülemiyorum, geçmiş dönemlerde şartların icabı ne gerektiriyorsa hükümetler, başbakanlar onları yapmıştır. Taş taş üstüne koyanlardan Allah razı olsun. Ama bir de at binenin kılıç kuşananın arkadaşlar. 2002'den sonraki gelinen süreçte yapılan başarıları birçok alanda sıralamak lazım. Ekonomide perişan olduğumuz bir dönem vardı, Allah'a hamt olsun şahlanmış ve hala iyiye giden işlerimiz var. Altı sıfırlık paralar dönemini biliyoruz. Şimdi her gün muhalefet eden bir başyazar var o günler şöyle başlık atıyordu 'Eğer bu hükümet altı sıfırı kaldırsın Kızılay meydanında af edersiniz eşek gibi anıracağım' demişti. İnanmıyorlardı. IMF'ye borcumuz vardı, her gün gelir ayar verirlerdi. Yani şeker pancarının fiyatına da karışırlardı, kotaya da karışırlardı. Enflasyon öyle bir azmıştı yüzde binleri gördüğü dönemler oldu. Allah'a hamt olsun buralarda hükümetimiz başarılı oldu, ulaşımda, sağlıkta başarılı oldu" şeklinde konuştu.



"BU MİLLETİN MAŞERİ VİCDANI YANILMAYACAK"

Anayasa teklifinin iki sebebinin bulunduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, "Birincisi, bu çok başlılık sürdürülemiyor. Bugün için Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız yıllardır kardeş gibiler ve geçiniyorlar. Her gün böyle olacağına kefillik var mı, böyle bir sistem var mı? Geriye doğru hepsi kavgalıydı. Bu yapı sürdürülemiyor. Garip bir hale geldi. Parlamenter sistem olmaktan çıktı. Siz cumhurbaşkanını zaten halka seçtiriyorsunuz, envaiçeşit yetkisi var, bir tarafta da bakanlar var. Nasıl olacak bu iş, nasıl bir parlamenter sistem bu? Garip bir sistem bu, sürdürülemiyor. İkincisi bize istikrar lazım. Güçlü bir hükümet gelecek ve büyük projeler yapacak, bu ülkeyi ayağa kaldıracak. İstikrar olmazsa kavgalar, gürültüler, 3-4 aylık hükümetler. Geçmişte çok gördük. Güven oylamaları, bakan satın almalar, oyunlar, gensorular derken bütün enerji buna gidiyor. Şimdi son 15 yıldır istikrar var" dedi.

Özhaseki, bu milletin ma'şeri vicdanının yanılmayacağını belirterek, "Şimdi yeni anayasa sizin önünüze gelecek. Sizin dediğiniz olacak. Bu kadar basit. Öyle bacak ısırarak, adamın arkasından yumruk atarak, kendini kilitleyerek bu işe mani olunmaz. Gelin şu rezillikleri yapmayın da gidelim millete ne diyorsa o olsun dedik. Ona bile ikna edemedik muhalefeti" ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliğinin ana muhalefete de yarayacağını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bizim bir derdimiz yok ki ama çocuklarımız rahat edecek. Şu an Allah'a çok şükür her şeye gücümüz yetiyor. Cumhurbaşkanımız zaten eskiden bizim genel başkanımızdı. Başbakanımız var, bakanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Çoğu belediyeler bizde. Her şeye gücümüz yetiyor mu? Yetiyor. 'Ne istiyorsunuz daha?' diyorlar ya onlara söylüyorum, kendimiz için bir şey istemiyoruz. Doğru bildiklerimizi zaten yapıyoruz. Gelecekte sistem tıkanmasın, krizler doğmasın, yavrularımız rahat etsinler, güçlü iktidarlar olsun diye çabalıyoruz, çırpınıyoruz. Sözün özü şu; eğer hakikaten hizmet için geliyorsanız, iyi niyetliyseniz Allah size yardım ediyor."

Programda yapılan konuşmaların ardından Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Bakan Özhaseki'ye plaket verdi. Programa, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Turan Kaya, Abdulkadir Güneş, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy, Genel Müdürü yardımcıları ve Kayseri Merkez çiftçileri katıldı.

Buradaki programın ardından Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, yaptıkları bağışlarla Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin (NNYÜ) gelişmesine katkıda bulunan hayırseverler için düzenlenen ödül törenine katıldı. Törende Bakan Özhaseki yaptıkları bağışlarla NNYÜ'nün gelişmesine katkıda bulunan hayırseverlere altın madalya takdimi yaptı.

(Turan Bulut/İHA)