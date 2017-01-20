Anayasa teklifinin 13. maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesi 343 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 13. maddesi 343 oyla kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde, teklifin 13. maddesi için 484 milletvekili oy kullandı. 13. madde 343 kabul, 136 ret oyuyla kabul edilirken, 3 boş oy kullanıldı, 2 oy da geçersiz sayıldı. (Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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