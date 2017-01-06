06.01.2017 12:53 Anayasa mesaisine devam ediyor

Başbakan Binali Yıldırım, Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan anayasa değişikliği teklifi öncesi milletvekilleriyle istişarede bulunuyor. Başbakan Binali Yıldırım, Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan anayasa değişikliği teklifi öncesi milletvekilleriyle istişarede bulunuyor.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde anayasa değişikliği teklifi üzerine milletvekilleriyle istişarede bulunuyor. Yıldırım, bu hafta mesaisinin büyük bir bölümünü anayasa değişikliği teklifi için harcadı. Anayasa değişikliği teklifi üzerindeki görüşmeler, TBMM Anayasa Komisyonunda 9 gün boyunca sürmüş ve kabul edilmişti. 21 maddeden oluşan teklif sağlanan uzlaşıyla 18 maddeye düşürüldü. Yedek milletvekilliği maddesi tekliften çıkarılmıştı. Teklif, 9 Ocak Pazartesi günü TBMM Genel Kuruluna gelecek ve üzerinde görüşmeler yapılacak.

Başbakan Yıldırım, TBMM Genel Kurulunun 9 Ocak Pazartesi günü başlayacağı mesai öncesi AK Partili vekillerle değerlendirme ve istişarelerde bulunuyor. Yıldırım, vekillerden teklif üzerindeki düşüncelerini alıyor. Parti genel merkezinde bu kapsamdaki toplantılar, Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Teklif için TBMM Genel Kurulunda iki tur oylama yapılacak. Referandum süreci için oylamada en az 330 oy gerekiyor.

(Enise Vural / İHA)

