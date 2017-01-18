Anayasa mesaisinde ikinci tur başladı! TBMM TV CANLI İZLE

Anayasa görüşmelerinde AK Parti ve MHP ilk kez karşı karşıya geldi

Başbakan Yıldırım: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeyecek. HDP, anayasa teklifinin ikinci turunda da oy kullanmayacak. Saat 14.00'te başlayan Genel Kurul'da önce grup önerileri görüşülüyor.

İKİNCİ TUR OYLAMA NEDEN ÖNEMLİ?

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Çünkü, birinci turda, maddelerin oylamalarında 330'un altında dahi oy çıkmış olsa dahi, madde ikinci turda 330 ve üzerinde oy almışsa kabul edilmiş sayılacak.

Anayasa Mahkemesi, "Anayasa değişikliklerini teklif ve ikinci turdaki oylama çoğunluğu ile iki defa görüşme kuralına uyulup uyulmadığı yönünden" bir denetim yapıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, ikinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak, konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek.

Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

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