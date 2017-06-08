Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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