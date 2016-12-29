29.12.2016 20:56 Anayasa Komisyonu'nda slayt ve konuşma süreleri tartışması

TBMM Anayasa Komisyonu'nda slayt ve konuşma süreleri tartışması yaşandı. TBMM Anayasa Komisyonu'nda slayt ve konuşma süreleri tartışması yaşandı.



Anayasa Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, konuşması sırasında slayt gösterimi yaparak, komisyonda bulunan ekranlardan yararlandı. Böke, sunum yaptığı sırada AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş böyle bir usulün olmadığını, anayasa değişiklik teklifinin ekranlarda durması gerektiğini savundu. Anayasa Komisyonu Sözcüsü Abdurrahman Öz de anayasa değişiklik teklifinin ekranlarda olması gerektiğini ifade etti.



Böke'nin konuşmasının ardından da milletvekilleri arasında tartışma devam etti. Elitaş, ekranlardan slayttan kaldırılmasını istedi. Elitaş'ın talebinden sonra ekranlar kapatıldı.



Başkanlık Divanı'nın karşılıklı tahrik edilmemesi konusunda uyarıda bulunan Öz, "Burada sizinle ilgili konular olduğunda arkadaşlarımızı uyarıyorum. Sizin konuşmacınızın lehine bir şey yaptık. AK Partili arkadaşları tahrik etmeyin" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, komisyonun açısından Böke'nin çalışmalarını örnek alınması gerektiğini ifade ederek, "İç tüzüğün hiçbir yerinde görüşme sırasında bu tip çalışmaların yansıtılmalarına dair hüküm yok" ifadelerini kullandı.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu konuşması sırasında Öz'ün müdahale etmesi üzerine, "Benim de mikrofonumu açın. Müdahale etmeyin. Yeter artık" diye konuştu.



Engin Altay ile AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu arasında tartışma yaşandı.

