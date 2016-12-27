27.12.2016 21:30 Anayasa Komisyonu'nda gerginlik

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde gerginlik yaşandı. AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde gerginlik yaşandı. AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.



Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, konuşmasında yakıldığı iddia edilen iki askerden bahsetti. AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan ise doğruluğunun teyit edilmediğini ifade ederek, Kaya'ya tepki gösterdiler. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da ayağa kalkarak, Bak'a tepki gösterdi. Bunun üzerine bir süre gerginlik yaşandı.

