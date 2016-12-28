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Anayasa değişiklik teklifinin 6'ncı maddesi kabul edildi
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Anayasa değişiklik teklifinin 6'ncı maddesi kabul edildi

TBMM'nin görev yetkilerini belirleyen, Anayasa değişiklik teklifinin 6'ncı maddesi kabul edildi.

TBMM'nin görev yetkilerini belirleyen, Anayasa değişiklik teklifinin 6'ncı maddesi kabul edildi.

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifinin 6'ncı maddesi kabul edildi. Maddeye göre, TBMM'nin görev ve yetkileri; kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek olarak belirlendi.

Görüşmeler sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in yaptığı konuşmanın ardından AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. (OED-GD)
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