29.12.2016 16:51 Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda 12. madde de kabul edildi. TBMM Anayasa Komisyonunda 12. madde de kabul edildi.

Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde kabul edildi. Kabul edilen madde ile Cumhurbaşkanı ve TBMM'ye karşılıklı olarak fesih yetkisi veriliyor. Cumhurbaşkanı ve TBMM, yeni seçilen Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri göreve başlayana kadar görevine devam edecek. TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler birlikte yapılacak.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

