10.01.2017 00:24 Anayasa değişiklik teklifi oylamasında kriz

Anayasa değişiklik teklifi oylaması sırasında kriz çıktı. Anayasa değişiklik teklifi oylaması sırasında kriz çıktı.



Anayasa değişiklik teklifi oylaması sırasında kriz çıktı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerinde görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Daha sonra bütün milletvekilleri Meclis Genel Kurulu Salonu'na ayakta durarak, gizli oylamanın yapılması için önlem almaya çalıştı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekillerini yerlerine geçmeleri sık sık uyardı

