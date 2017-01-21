Anayasa değişiklik teklifi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifi 339 oyla kabul edildi. TBMM Genel Kutulu'nda Anayasa değişiklik teklifi genelinin oylaması yapıldı. Oylamaya 488 milletvekili katıldı. Oylama sonucu şu şekilde oluştu; 339 kabul, 142 ret, 5 boş, 2 geçersiz. Milletvekilleri oylama sırasında ayakta durdular. TBMM Başkanvekili milletvekillerini zaman zaman uyardı. (Ahmet Umur Öztürk / İHA)
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