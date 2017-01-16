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Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ilk turu tamamlandı
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Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ilk turu tamamlandı

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ilk turu tamamlandı.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ilk turu tamamlandı.
Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin ilk turu tamamlandı. Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur görüşmelerinin Çarşamba günü başlaması planlanıyor.
Anayasa değişiklik teklifi 18 maddeden oluşuyor. Anayasa değişiklik teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri 9 Ocak tarihinde başlamıştı. Görüşmeler 7 gün sürdükten sonra tamamlandı.
Anayasa değişiklik teklifinde şu değişikliler öngörülüyor:

"MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YAŞI 18'E İNECEK, MİLLETVEKİLİ SAYISI 600 OLACAK"
Anayasa değişiklik teklifinde, mahkemelerin bağımsız ve tarafsızlık ilkesi benimsenecek. Milletvekili sayısı 600'e çıkacak. Milletvekili seçilme yaşı 18 olacak. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 5 yılda bir yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araştırmasına genel görüşme yapabilecek, milletvekilleri yazılı soru sorabilecekler.

"CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESİ 5 YILDIR"
Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldır. Cumhurbaşkanlığı'na siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterilebilecek. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapar. Cumhurbaşkanı üst kademe kamu yöneticilerini atarken görevlerine son verir. Üst kademe yöneticilerinin atanmalarını ilişkin usul ve esaslar cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Cumhurbaşkanı milletlerarası anlaşmaları onaylar. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil eder.
Cumhurbaşkanı hakkında suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tam şahsının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

"CUMHURBAŞKANI BİR VEYA DAHA FAZLA YARDIMCI ATAYABİLİR"
Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileriyle teşkilat yapısı cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenir. Merkezi idare kapsamındaki kimi kurum ve kuruluşlarının; kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

"CUMHURBAŞKANI OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDEBİLECEK"
Cumhurbaşkanı Olağanüstü Hal ilan edebilir.
Askeri Mahkemeler Disiplin Mahkemeleri dışında kurulamayacak.

"HSYK 13 ÜYEDEN OLUŞACAK"
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu 13 üyeden oluşuyor. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun doğal üyesidir.

"CUMHURBAŞKANI BÜTÇE KANUN TEKLİFİ VE GEÇİCİ BÜTÇE TEKLİFİ VEREBİLECEK"
Kamu idarelerinin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az yetmiş beş gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. Cumhurbaşkanı geçici bütçe teklifi verebilecek.

"ANAYASA MAHKEMESİ ÜYE SAYISI 15'E DÜŞECEK"
Sıkıyönetim kavramı madde metinlerden çıkarılıyor. Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15 oluyor.

"ASKERİ MAHKEMELER KALDIRILIYOR"
Cumhurbaşkanlığı ile TBMM milletvekilliği seçimleri 3/11/2019 tarihinde yapılacak. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi vesayeti mahkemeler kaldırılıyor.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)
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