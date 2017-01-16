Anayasa değişiklik paketinde 'mükerrer imza' skandalı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, TBMM Başkanı İsmail Kahraman dahil 317 vekilden oluşan AK Parti grubunun, anayasa değişiklik paketine 319 imza attığını belirledi. Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, İnce, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın teklife 'ikişer kez' imza atıklarını söyledi.

TBMM'de Anayasa değişiklik görüşmeleri yapılırken söz alan İnce, "Siz kamuoyuna 316 imzayla teklif verdiğinizi söylüyorsunuz. Burada 319 imza var. Başlarken yanlış başlamışsınız. Boş kağıtlara imza atmışsınız. İşte bakın burada belgeleri" dedi.

BAŞKANVEKİLİ AYDIN MÜKERRER İMZA ATILDIĞINI KABUL ETTİ

Anayasa değişiklik görüşmelerinde TBMM'yi yöneten AK Partili Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın da, teklife 'mükerrer imza atıldığını' kabul etti. Aydın'ın, Muharrem İnce'ye verdiği 'mükerrer 3 imza düştükten sonra 316 imzayla verilmiş' sözü de resmen Meclis tutanaklarına geçti.