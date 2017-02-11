Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Anayasa değişikliğiyle hiçbir vesayetçi güç...'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Anayasa değişikliğiyle hiçbir vesayetçi güç...'

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi gücün ülkeyi geriye götüremeyeceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi gücün ülkeyi geriye götüremeyeceğini söyledi.
Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumları tarafından yapımı tamamlanan toplam maliyeti 650 milyon TL tutarındaki 62 projenin açılışı Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirildi.
Yapımı tamamlanan ve hizmete açılan projeler arasında bulunan 10 bin kişi kapasiteli spor salonunda düzenlenen törende konuşan Başbakan Yıldırım, milletin AK Parti'yi tek başına iktidara getirdiğinden bu yana Antalya'ya 18 katrilyonluk yatırım yapıldığını söyledi. Antalya'nın daha fazlasını hak ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Bu hizmetler içinde 8600 yeni derslik, 3440 yeni konut, 18 hastane, 15 baraj, 82 taşkın koruma dere ıslahı, 288 km bölünmüş yol var, 148 milyon fidan diktik, 2006 yılında doğalgazı Antalya'yla buluşturduk, sözümüzü tuttuk, Alanya'ya üniversite kurduk. 33 bin kapasiteli Antalya stadyumunu hizmete aldık, 431 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk, 180 bin dönüm araziyi sulamak için çalışmalar devam ediyor 10 baraj daha yapacağız, Antalya'yı Burdur'a , Denizli'ye bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böldük hayatları gönülleri birleştirdik. Isparta'ya, Mersin'e Konya'ya Karaman'a bölünmüş yollar yapıyoruz. Alanya, Finike, Aksu, Demre'de hastaneleri açacağız. Cumhurbaşkanımız'ın hayali olan şehir hastanelerinin birini de bin 500 yatak kapasiteli hastaneyi de Antalya'ya kazandıracağız, güneş enerji santralleriyle çiftçilerimize ücretsiz elektrik veriyoruz, sizler için dağları delip Alacabey-Çubuk tünellerini de yapacağız. Bugün batı çevre yolunu açıyoruz, vaktiyle temelini atmıştık açmak ta bize nasip oldu, kuzey ve doğu çevre yollarının da inşaatını devam ettiriyoruz" dedi.
Yıldırım, salonu dolduran binlerce Antalyalıya 'Yeter mi Antalya'ya' diye sorup 'Evet' cevabını alamayınca 'Niye evet demiyorsunuz, zaman evet zamanı' dedi.
Antalya'yı Konya'ya, Kayseri'ye hızlı trenle bağlayacakları sözünü de veren Başbakan Binali Yıldırım, "Antalya'yı en yeni teknolojileri kullanan büyük projelere sahip akıllı kente Belediye Başkanımız Türel'le birlikte dönüştüreceğiz. Turizmde Türkiye'nin yıldızı, dünyanın en fazla 5 yıldızlı otele sahip ikinci büyük şehridir Antalya. Ayrıca turizmin yüzde 64'ünün gerçekleştirildiği merkez Antalya'dır. Bizim işimiz hizmet gücümüz millet. Siz arkamızda olduğunuz müddetçe biz sizler için milletimiz için üretmeye çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"ARTIK SÖZ DE KARAR DA SİZİN"
Konuşmasında, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne de değinen Başbakan Binali Yıldırım, "Değil mi ki 15 Temmuz'da siz alçak FETÖ örgütüne gereken dersi verdiniz bu ay yıldızlı bayrağı yere düşürmediniz, istikbalimizi demokrasiyi kurtardınız bizim de görevimiz demokrasimizi daha ileriye götürmektir. İstikrarımızı gelecek hedeflerimizi teminat altına alacak adımın arifesindeyiz. Antalya hazır mı? Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi güç hiçbir çılgın bu ülkeyi geriyle götüremeyecek. Her daim umut ve kararlılıkla ileri bakacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla halk oylaması süreci başladı, 16 Nisan'da sandık başındayız. Artık söz de sizin karar da sizin.Bugün açılışını yaptığımız hizmet ve eserlerin Antalya'mız başta olmak üzere ülkemize milletimize en güzel hediye olması için Rabbim'e dua ediyorum. 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde hizmetler hız kesmeden devam edecek. Her gittiğimiz ile yeni hizmetlerle yeni açılışlarla gidiyoruz çünkü biz memleketimize aşkla bağlıyız. Çünkü biz Antalya'ya sevdalı Türkiye aşığıyız, Türkiye'nin dünü bugünü yarınlarıyız, aydınlık sabahıyız, sevinci hüznü ve heyecanıyız, çiftçisi, esnafıyız, istikrar sürsün Türkiye büyüsün. O halde 16 Nisan'da kararımız evet olsun. Yeni dönemde Türkiye'yi tutabilene aşk olsun. Tek millet,tek vatan, tek bayrak, tek devlet, kararımız 'evet' . Allah sizden razı olsun" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından 62 projenin toplu açılışı gerçekleştirildi.
(Suat Metin/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Reina saldırganı Silivri Cezaevine konuldu
'Siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor'
Antalya'da 650 milyonluk dev yatırımların açılışları yapıldı
'Türkiye'yi daha özgür ve daha milli bir ülke konumuna getirdik'
'Fırat Kalkanı sayesinde sınır boyu yeniden güvenli hale geldi'
Bursaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Trump’tan İsrail'in işgalci politikalarına ilk tepki!
Trump’tan İsrail'in işgalci politikalarına ilk tepki!
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Reina saldırganı Silivri Cezaevine konuldu
Reina saldırganı Silivri Cezaevine konuldu
'Siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor'
'Siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor'
Antalya'da 650 milyonluk dev yatırımların açılışları yapıldı
Antalya'da 650 milyonluk dev yatırımların açılışları yapıldı
'Türkiye'yi daha özgür ve daha milli bir ülke konumuna getirdik'
'Türkiye'yi daha özgür ve daha milli bir ülke konumuna getirdik'
'Fırat Kalkanı sayesinde sınır boyu yeniden güvenli hale geldi'
'Fırat Kalkanı sayesinde sınır boyu yeniden güvenli hale geldi'
Bursaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Bursaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Yıldırım Antalya İstinaf Mahkemesi binasını hizmete açtı
Yıldırım Antalya İstinaf Mahkemesi binasını hizmete açtı
Tunus Nahda Hareketi Lideri el-Gannuşi Afyonkarahisar'da
Tunus Nahda Hareketi Lideri el-Gannuşi Afyonkarahisar'da
Kurtulmuş 'o notu' değerlendirdi
Kurtulmuş 'o notu' değerlendirdi
Olcay attı Trabzonspor kazandı
Olcay attı Trabzonspor kazandı
Darbeci pilot binbaşı annesinin evinde yakalandı
Darbeci pilot binbaşı annesinin evinde yakalandı
Bakan Elvan, Cazibe Merkezleri Programını anlattı
Bakan Elvan, Cazibe Merkezleri Programını anlattı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English