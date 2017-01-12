Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi, 343 oyla kabul edildi.

343 EVET, 7 HAYIR OYUYLA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesine 343 kabul, 7 ret oyu verildi. Geçersiz 3 , boş 1 oy belirlendi. CHP 5. maddenin oylamasına katılmadı.

5. MADDEYLE MECLİS'İN YETKİLERİ BELİRLENİYOR

Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Akıllı telefon hırsızı kameraya yakalandı
Uluslararası Kıbrıs Konferansı bugün Cenevre'de başlıyor
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi
Devlet Bahçeli: HDP'li Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı
Meclis fena karıştı !
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı: Musul ve Kerkük
Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı: Musul ve Kerkük
Şok iddia: Trump'ın seks kasedi Ruslar'ın elinde!
Şok iddia: Trump'ın seks kasedi Ruslar'ın elinde!
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
Altın rekora doymuyor!
Altın rekora doymuyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Akıllı telefon hırsızı kameraya yakalandı
Akıllı telefon hırsızı kameraya yakalandı
Uluslararası Kıbrıs Konferansı bugün Cenevre'de başlıyor
Uluslararası Kıbrıs Konferansı bugün Cenevre'de başlıyor
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi
Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi
Devlet Bahçeli: HDP'li Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı
Devlet Bahçeli: HDP'li Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı
Meclis fena karıştı !
Meclis fena karıştı !
Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı
Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı
Van Gölü'nde batık Rus gemisine ulaşıldı
Van Gölü'nde batık Rus gemisine ulaşıldı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Çaresizce ölümü bekliyor
Çaresizce ölümü bekliyor
Bakanlıklara ait atama kararları yayımlandı
Bakanlıklara ait atama kararları yayımlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English