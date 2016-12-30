Anayasa değişikliği teklifinde son karar!

Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi. Daha önce 21 madde olarak belirlenen Anayasa değişikliği teklifi 3 maddenin çıkarılmasıyla 18 maddeden oluşuyor.

316 MİLLETVEKİLİNİN İMZASI VAR

Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

GÖRÜŞMELER 9 GÜN SÜRDÜ

Anayasa değişiklği teklifi son durum neler oluyor son dakika açıklaması az önce geldi. TBMM Başkanlığına 10 Aralık'ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.

TEKLİF 18 MADDEYE İNDİ

Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi.

SON GÜN 17 SAAT ÇALIŞTILAR

Görüşmelerin en uzun mesaisi, son gün oldu. Komisyon, teklifi kabul etmek için son gün yaklaşık 17 saat çalıştı.

SEÇİMLER 3 KASIM 2019'DA

TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Seçimin yapılacağı güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27. Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak.