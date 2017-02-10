10.02.2017 17:05 'Anayasa değişikliği rejim değişikliği değildir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, anayasa değişikliğine ilişkin 'Ne yazık ki bunu rejim değişikliği gibi adlandırmak isteyenler bilerek veya bilmeyerek çıkıyor. Böyle bir şey asla söz konusu değildir' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, anayasa değişikliğine ilişkin "Ne yazık ki bunu rejim değişikliği gibi adlandırmak isteyenler bilerek veya bilmeyerek çıkıyor. Böyle bir şey asla söz konusu değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere, beraberinde AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte Mardin'e geldi. Beraberindeki heyet ve Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte Mardin Valiliğini ziyaret eden Sorgun, daha sonra Birinci Cadde esnafıyla bir araya geldi. Ziyaretin ardından Ulucami'ye geçen Sorgun, burada cuma namazını kıldı.

Cuma namazı sonrası tekrar esnaf ile ayaküstü sohbet eden Sorgun, bazı vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Bir esnafın daveti üzerine bir kafeye geçen Sorgun, kendisine ikram edilen mırra kahvesini içti. Sorgun, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.



"TOPLUMSAL OLARAK DA BAHAR GELECEK"

Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sorgun, şunları kaydetti:

"Önümüzde önemli bir süreç başlıyor. 18 maddelik değişiklik her madde birbirinden önemli maddeler içeriyor. Artık yeni bir hükümet etme sistemini getiriyor. Ama bazen ne yazık ki bunu rejim değişikliği gibi adlandırmak isteyenler bilerek veya bilmeyerek çıkıyor. Ama asla böyle bir şey söz konusu değildir. Yasama ile yürütmenin birbirinden net bir şekilde ayrılmasıdır. Bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Yasama, meclis kendi görevini yapacak, kanunlar çıkartacak yürütme de meclisin çıkardığı bu yasaları etkin, hızlı, kararlı bir şekilde uygulamaya sokacak. Böyle hem ülkemizde hem de bölgemizde güçlü, hukuk temellerine dayanan ve adaletli bir Türkiye'nin yolunu açmış olacağız. Önümüz bahar, inşallah hem mevsimler hem de toplumsal olarak bahar gelecek."



"HALKIMIZ ÇUKUR SİYASETİ YAPANLAR İLE ARASINA BİR MESAFE KOYDU"

Herkesin özgür iradesinin sandığa yansıması gerektiğini ve bunu sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Sorgun, "Herkes kendi iradesiyle 'hayır' diyebilir, buna saygı duymak lazımdır. Ama kimsenin baskı kurmasına razı olmayacağız, bunu kabullenemeyiz. Milletimiz kimler 'hayır' diyor ve kimler 'evet' diyor diye bakıyorlar ve anlıyorlar. Doğu ve Güneydoğu'da halkımız ferasetiyle çukur siyaseti yapanlar ile arasına bir mesafe koydu" dedi.

(Mehmet Salih Keskin/İHA)

