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'Anayasa değişikliği 310-320 oyda kalırsa seçim...'
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'Anayasa değişikliği 310-320 oyda kalırsa seçim...'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Anayasa değişikliği 310-320 oyla karşı karşıya kaldığında seçim önlenemez hale gelir' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Anayasa değişikliği 310-320 oyla karşı karşıya kaldığında seçim önlenemez hale gelir" dedi.
Elitaş, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP'lilerin oylamalarda gizliliğin ihlal edildiği iddiasına ilişkin soruya Elitaş, "Birkaç milletvekilinin onlara kızgınlıkla gösterdiği puldan başka oylarının rengini kamuoyunda görebildiniz mi? Zarfın içinde pulları görebilme imkanınız mümkün değil. Ama son gün yaptıkları eylemle Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar kabine girdiler, dostlarıyla konuştular, arkasından kendi oylarını canlı yayınla anlattılar. Asıl gizliliği ihlal eden onlar. İlk günler oy verdirtmemek için karar almışlardı. Bunun kamuoyuna yansımasından dolayı oy kullandırtmaya başladılar. Cumhuriyet Halk Partili yayın yapmaya hevesli epey bir milletvekili var. O milletvekili arkadaşlar belli ki kendi milletvekillerinin hangi renk oy kullandıklarını tespit edebilmek için bu işlemi yapıyorlar. Kabinin içine giriyorlar, perdeyi de sıkı sıkı kapatıyorlar. Anlaşılan o ki, zarfın içinde koyduğunu resmi çekip, Başkanvekillerine gösteriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin jandarmalık, müfettişlik görevi yok. Anayasa Mahkemesi'ne giderler. İlk geldikleri yer Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci gittikleri yer Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ni giderler, karar verir. Milletvekili oy kullanırsa, açık oy kullanırsa ve görürse, onu da tespit eder tutanaklara geçerse, onu Anayasa Mahkemesi takdir eder" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE MİLLETVEKİLİ İRADESİ KENDİNE HAS"
Elitaş, Anayasa değişikliğine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Milletvekilleri yereldeki kendi seçmeni baskısı altında kalacak, genel başkanın milletvekilli üzerindeki baskısı azalacak ve milletvekili özgür iradesi ile karar verecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı talimat veriyor, herkes kürsüyü işgal ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı talimat veriyor, milletvekilleri uyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı talimat veriyor, hiç kimse oy kullanmaya gitmiyor. Özgür iradeye gidiyorlar. Bir genel başkan 133 kişiyi asker gibi hizaya getirmiş. Parlamenter sistem bu. Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekili iradesi kendine has. Milletvekili kendi seçildiği yörede iyi bir temsilcisi haline gelecek" ifadelerini kullandı.
Elitaş, referandum konusunda "En erken olabilme ihtimali 26 Mart, en geç olabilme ihtimali 16 Nisan. Bu süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gidebilecek normal bir zaman var, bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın uzatabileceği bir süre var, 15 gün. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gidecek normal zamanla ve Cumhurbaşkanı'nın uzatabileceği süre sınırına baktığımızda 16 Nisan'dan sonra olmuyor" şeklinde konuştu.

ERKEN SEÇİM
Erken seçim konusunda ise Elitaş şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bundan süreçte değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bu süreçte seçim en son düşüneceğimiz konu. AK Parti itirazları sık sık seçim yapılması, bu seçimle birlikte istikrarın ortadan kalkması. İstikrarı savunan bir partinin, 'Seçimi şimdi yapayım' demesi doğru düşmez. Anayasa değişikliği 310-320 oyla karşı karşıya kaldığında seçim önlenemez hale gelir."
İlk dört madde tartışmasına ilişkin Elitaş, Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın sözlerini 'ifade özgürlüğü' şeklinde değerlendirdi.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)
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