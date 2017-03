Başbakan Binali Yıldırım, 'KKTC çözümsüz ve çaresiz değildir, bundan sonra da yoluna devam edecektir. Anavatan her zaman KKTC'nin yanındadır ve olmaya da devam edecektir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "KKTC çözümsüz ve çaresiz değildir, bundan sonra da yoluna devam edecektir. Anavatan her zaman KKTC'nin yanındadır ve olmaya da devam edecektir" dedi.

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi. KKTC Başbakanlıkta saat 17.45'te gerçekleşen görüşmede Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, İçişleri Bakanı Kutlu Evren de hazır bulundu. Başbakan Yıldırım'a ziyareti sırasında Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bazı yetkililer eşlik etti. Başbakan Yıldırım, Başbakan olması ve yeni hükümetin kurulmasının ardından geleneklere uygun olarak ilk ziyaretin KKTC'ye yapıldığını ve bugün ikincisinin gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye'de ne varsa KKTC'de de olacak" prensibinin halen geçerli olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin atacağı her adım ve yapacağı her hamlede KKTC'yi de eş zamanlı düşündüğünün ve gereğini yaptığının altını çizen Yıldırım, bunun TC-KKTC ilişkilerinde yıllardır var olan bir durum olduğunu belirtti.



"LASTİK PATLADI"

Kıbrıs müzakere sürecinde gelinen son durumu da değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Bugün devam eden müzakere meselesinde lastik patladı, zaten baştan beri bir güven problemi olduğu bir gerçekti" ifadelerini kullandı. Yıldırım, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerde işi bozan taraf değil, çözüm iradesine sahip olan taraf olduğunu, gerekli çaba ve fedakârlığı gösterdiğini dile getirerek, Türkiye'nin de buna destek olduğunu belirtti. Rum Yönetimi'nin "Enosis" kararının Rumların çözüme hazır olmadığını açık şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Yıldırım, "KKTC çözümsüz ve çaresiz değildir, bundan sonra da yoluna devam edecektir. Anavatan her zaman KKTC'nin yanındadır ve olmaya da devam edecektir" dedi.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün de Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sadece iki devlet ilişkisi olmadığını, Anadolu ve Kıbrıs insanının gönül bağlarının çok uzun yıllara dayandığını vurguladı. Özgürgün, bu birlikteliğin 1950'li yıllardan beri devam eden var olma mücadelesi içinde devam ettiğini kaydederek, Rum Meclisinin aldığı kararın Rum zihniyetinde 60 yıldır hiçbir şeyin değişmediğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.



"RUMLAR ANLAŞMANIN DİBİNE DİNAMİT KOYDULAR"

Özgürgün, daha önce Annan Planı'nda olduğu gibi Türk tarafının anlaşma isteyen taraf olduğunu, fakat Rumların aldıkları söz konusu kararla bir anlaşmanın dibine "dinamit koyduğunu" belirtti. Anavatan Türkiye'yle bugüne dek, eğitim, turizm, ikili anlaşmalar ve su dâhil olmak üzere birçok proje gerçekleştirildiğine işaret eden Başbakan Özgürgün, özellikle suyun Ada'da bir "Barış Suyu" haline gelmesini istediklerini ve bu istemin devam ettiğini ifade etti. Kıbrıs Türklerinin eşit ortaklığını ve Türkiye'nin Ada üzerindeki haklarını ortadan kaldırmayacak bir çözüm için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Özgürgün, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin KKTC'de de hissedildiğini ve KKTC'nin o günlerde dayanışmasını en üst düzeye çıkardığının altını çizdi.

Özgürgün güçlü bir anavatanın güçlü bir KKTC anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

Binali Yıldırım da 15 Temmuz ve ardından yaşanan gelişmelerde KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma ruhunu gördüklerini belirtti.