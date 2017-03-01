Anastasiadis'ten BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Kıbrıs görüşmelerine ilişkin bir mektup gönderdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Kıbrıs görüşmelerine ilişkin bir mektup gönderdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdiği mektubu dün gönderdiği belirtildi. Güney Kıbrıs gazetesinde yer alan habere göre, dün Rum radyosuna açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Anastasiadis'in Guterres'e gönderdiği mektupla "kendisine mevcut durumla ilgili genel görüntüyü vermek istediğini" ve Guterres'in Kıbrıs Türk tarafınca halihazırda bilgilendirildiğini ifade etti.



"SEÇİMLER, ANASTASİDAS'İ EN SON İLGİLENDİREN ŞEY"

Hristodulidis, açıklamasında 2018 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinin Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i en son ilgilendiren şey olduğunu da söyledi. Gazeteye göre açıklamasında "Kıbrıs (Rum) toplumunun bir yıl önceden bir seçim kampanyasında yer almak istediği mi düşünülüyor?" sorusunu soran Hristodulidis, başka bir soruya yanıtında ise seçim kampanyasının sonbahardan hemen önce başlayabileceğini dile getirdi. Açıklamasında Türkiye'nin tutumunu da yorumlayan Rum Sözcü, "Ankara'yı şu an referandum haricinde hiçbir şeyin ilgilendirmediği" konusunda uluslararası faktörün yaptığı değerlendirmelerden söz etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hatasını düzeltmesi konusunda Rum Meclisine yaptığı çağrıya da değinen Hristodulidis, Akıncı'nın açıklamalarının Meclise yardımcı olmadığını, öte yandan Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in hem Ulusal Konsey çerçevesinde hem de her gün diyaloğun her aşamada sürmesine hazır olduğunu belirttiğini aktardı.

Alithia gazetesi ise "Türk Tarafı Krizi Sürdürüyor" başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki durgunluğun devam etmekle kalmayıp, Türk tarafının yetkilileri aracılığıyla yapılan çeşitli açıklamalarla Rum Meclisinin enosis plebisitiyle ilgili kararı sebebiyle yaşanan krizi de muhafaza etmeyi sürdürdüğü yorumunu yaptı. Ankara'yı şu an tek ilgilendiren şeyin anayasa değişiklikleriyle ilgili referandum olduğunun açık ve net olduğunu ileri süren gazete, Ankara'nın yön şaşırtmak için müzakerelerdeki çıkmazla ilgili olarak Anastasiadis'e seçimle ilgili şeyler atfetmekte olduğunu iddia etti. Haberinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Milliyet gazetesine yaptığı açıklamalara yer veren gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis'in Ankara ve KKTC'ye başkanlık seçimleriyle ilgili söylemler konusunda verdiği yanıtı da yayımladı. Gazeteye göre Hristodulidis RİK'e yaptığı açıklamada, başkanlık seçimlerinin Anastasiadis'i ilgilendirmediğini ve toplumun da böyle bir şeyi desteklemediğini dile getirdi.



"ANKARA ÇÖZÜM İSTESEYDİ"

"Eğer Ankara çözüm isteseydi, o halde Türk vatandaşlarına dört özgürlük verilmesi konusunu ortaya koymaz ve Cenevre'de yeni bir görüşme yapılmasına ilişkin tarih belirlenmesine razı olurdu" ifadesini kullanan Rum Sözcü, "Bize BM tarafından bir isteksizlik olduğu iletildi. Eğer Türkiye isteseydi müzakereler yarın yeniden başlayabilirdi, kesinlikle ortada hiçbir sorun yoktur" dedi.

Başkanlık seçimleriyle ilgili bu hikâyenin son bulması gerektiğini de ifade eden Hristodulidis, Ankara'nın müzakere etme konusundaki eksikliğini gizlemek için bunu savunmakta olduğunu öne sürerek, bunun Kıbrıslı Rumlara yönelik saygı eksikliği teşkil eden uygunsuz bir iddia olduğunu savundu.

(Emir Abdurrahman Bulut /İHA)