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Anastasiadis: Müzakereler Kıbrıs'ta devam edecek
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Anastasiadis: Müzakereler Kıbrıs'ta devam edecek

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, müzakerelere 1 Şubat'ta Kıbrıs'ta devam edileceğini açıkladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, müzakerelere 1 Şubat'ta Kıbrıs'ta devam edileceğini açıkladı.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Anastasiadis ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin 1 Şubat'ta yapılacak görüşmede karar verileceğini ve yeni bir Cenevre Konferansı konusunun da görüşüleceğini açıkladı. Anastasiadis, bugünkü görüşmede ilk olarak Mont Pelerin'deki görüşmeler konusunda müzakerecilerden bilgi alındığını belirterek, görüşmelerin Kıbrıs'ta devam etmesi yönünde karar alındığını bildirdi. Kıbrıs'taki görüşmelerin 6 başlıkta ele alınacağını vurgulayan Anastasiadis, müzakere sürecinin nasıl ilerleyeceğine 1 Şubat'ta Akıncı'yla yapacakları görüşmede karar vereceklerini belirtti.
1 Şubat'taki görüşmede ele alınacak konular arasında Cenevre Konferansı'nın olacağını kaydeden Anastasiadis, Cenevre Konferansının ne bir başlangıç ne de bir son olduğunu, garantiler konusunda görüşmelerin sürmesi gerektiğini ifade etti. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in açıklamalarına ilişkin görüşünün sorulması üzerine ise Anastasiadis açıklamalarında temkinli davranmak istediğini ancak Türk yetkililerinin kabul edilemez açıklamalarda bulunmayı sürdürerek olumsuz hava yaratmaktan başka bir şey yapmadıklarını iddia etti ve bu görüşü bugünkü görüşmede de dile getirdiğini vurguladı.
Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'in uluslararası konferansa ilişkin sözlerini de değerlendirerek, açıklamalarında daha dikkatli olması konusunda Eide'yi uyaracaklarını belirtti.
(Mesut Günsev / İHA)


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