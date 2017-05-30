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'Anastasiadis'in ön şartlarını kabul etmeyiz'
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'Anastasiadis'in ön şartlarını kabul etmeyiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz Cenevre'ye gitmeye hazırız, 5'li konferansa hazırız. Zaten 12 Ocak'taki konferansa da hazır gittik. Kendinden emin, çözüm isteyen bir ülke olarak, bu güne kadar tüm çözüm girişimlerini destekleyen bir ülke olarak biz bu çizgideyiz ama ön şartları da kabul etmeyiz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Cenevre'ye gitmeye hazırız, 5'li konferansa hazırız. Zaten 12 Ocak'taki konferansa da hazır gittik. Kendinden emin, çözüm isteyen bir ülke olarak, bu güne kadar tüm çözüm girişimlerini destekleyen bir ülke olarak biz bu çizgideyiz ama ön şartları da kabul etmeyiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konutunda gerçekleşen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün Dışişleri Bakanlığında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Son zamanlarda Espen Eida ile sık sık görüştük. Aynı şekilde KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ile de sık sık görüştük. Perşembe günü de KKTC'ye bir ziyarette bulunacağım. Kıbrıs müzakere süreci uzun zamandan beri devam eden bir süreç ve özellikle 11 Şubat 2014 ortak deklarasyondan sonra müzakereler hız kazanmıştı. Amacımız bu çerçevede kalıcı bir çözüm. Çözümün parametreleri bellidir. Siyasi iki kesimliliğe dayanan ve iki tarafında haklarını koruyan, bizim için Kıbrıs Türk halkının menfaatlerinin korunması da çok önemlidir. Bu çerçevede müzakereler devam etti. Daha sonra Cenevre'de devam etti. İlk 4 başlıkta önemli mesafeler kat edildi ama açıkta kalan konular var. 12 Ocak'ta da Cenevre Konferansını Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirdik. O konferanstan sonra bir yol haritası belirlendi. Bu belge çerçevesinde müzakereler devam etti. Son zamanlarda Rum kesiminin süreci baltalamaya yönelik ama tamamen de bitmesin, uzatalım anlayışı içerisine gittiğini görüyoruz. Bunun değişik sebepleri olabilir ama bunun bir nedeni Şubat ayındaki seçim. Rum kesiminde seçim atmosferine erken giriliyor. Bu sebepten dolayı Anastasiadis'in Mont Pelerin'de önce ara vermek için izin istemesi daha sonra masadan kalkması. Yine adada müzakereler devam ederken bir kere daha masadan kalkması ve Enosis kararının meclisten geçmesi gibi süreci sekteye uğratacak çok olumsuz tavırları oldu. Biz bunları belli ölçüde tolere ettik. Son günlerde Anastasiadis, Cenevre'de 5'li konferansa gitmek için hem 11 Şubat 2014 ortak deklarasyonuna hem de 12 Ocak Cenevre belgesine aykırı bir şekilde ön şartlar koymaya başladı ve süreç tıkandı" diye konuştu.

"ÖN ŞARTLARI DA KABUL ETMEYİZ"
Sürecin işleyebilmesi için Eida'nın Yunanistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Biz sürece olan inancımızı söyledik. Az önce söylediğim metinler çerçevesinde biz Cenevre'ye gitmeye hazırız, 5'li konferansa hazırız. Zaten 12 Ocak'taki konferansa da hazır gittik. Kendinden emin, çözüm isteyen bir ülke olarak bu güne kadar tüm çözüm girişimlerini destekleyen bir ülke olarak biz bu çizgideyiz ama ön şartları da kabul etmeyiz."
(İlker Turak /İHA)

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