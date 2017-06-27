Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 'Ara çözüm olamaz. Her şeyde anlaşılmazsa hiçbir şeyde anlaşılmayacağı kuralı var' dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, "Ara çözüm olamaz. Her şeyde anlaşılmazsa hiçbir şeyde anlaşılmayacağı kuralı var" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (RIK) radyosunda yayınlanan "Biz-Emis" programına verdiği mülakatta, "garantör güçler ve ordu Kıbrıs'ta kaldığı sürece orduyu kontrol edenlerce müdahalelerin o kadar kolay olacağını" iddia etti. "Ara çözüm olamaz, her şeyde anlaşılmazsa hiçbir şeyde anlaşılmayacağı kuralı var" diyen Anastasiadis, "Kıbrıs sorunu şimdi çözülmezse asla çözülmez" sözlerini "kabul edilemez ve anlaşılmaz" bulduğunu söyledi.

Anastasiadis, yer altı zenginliklerine ilişkin, "Kıbrıs'ın doğal zenginliği bütün Kıbrıs halkına, Kıbrıslı Rumlara ve Kıbrıslı Türklere aittir. Menfaatlerin paylaşımı nüfus oranına göre olacak, dolayısıyla birinin diğerini çalması söz konusu olmayacak" dedi.

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Atina Haber Ajansı muhabirinin BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin niyetinin ara anlaşma olduğunu sorması üzerine, "Kıbrıs sorununda ara anlaşma olamaz" dedi. Hristodulidis, "Bu prosedürden olumlu sonuç çıkıp çıkmayacağı güvenlik ve garantiler başlığının müzakeresinde belirlenecek. Türkiye Crans-Montana'da aynı uzlaşmaz tezleri sunarsa olumlu sonuç olmayacak, bu da Ankara'nın suçu olacak" diye konuştu.

