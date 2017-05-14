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'Anasızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim'
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'Anasızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim'

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'daki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Yıldırım, 'Annesini genç yaşta kaybeden biri olarak anasızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'daki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Yıldırım, "Annesini genç yaşta kaybeden biri olarak anasızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim" dedi.
Muğla'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden 7'sinin cenaze namazı, İzmir'deki Eyüp Sultan Camii'nde kılındı. Cenaze namazına vatandaşların yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri katıldı.
Cenazede her bir tabutun başına giderek, başsağlığı dileyen Başbakan Yıldırım, çocuklarla da yakından ilgilendi.

"YARALILARIMIZIN DURUMU İYİYE GİDİYOR"
Başbakan Yıldırım, çıkışta gazetecilere değerlendirmelerde bulunarak, "Dün Marmaris civarında elim bir trafik kazası sonucu 24 vatandaşımızı kaybettik, 10 yaralımız var. Yaralılarımızın durumu iyiye gidiyor. Büyük bir acı, İzmir'den, Buca'dan hemen hemen her yıl analar gününde bir organizasyon yapılıyor. Özellikle Selanik kökenli hemşehrilerimizin yaptığı organizasyon. Bu sene de aynı organizasyonu yapıp, iki gün boyunca anneleri bir yere götürüp güneyde vakit geçirmeyi hedefliyorlar. Maalesef gidiş yolunda bu kaza meydana geliyor ve 24 vefatımız var. Acımız büyük, başımız sağolsun. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ailelerine başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ANASIZLIĞIN NE DEMEK OLDUĞUNU İYİ BİLİRİM"
Buruk da olsa annelerin gününü kutlayan Yıldırım, "Bugün Anneler Günü isterdik ki bugünü daha iyi bir şekilde analım. Anneler Günü annelerin acısıyla birleşti. Annelerimiz bizim her şeyimiz, annelerimiz olmasa bizler olamazdık. Vatanı, milleti, bayrağı için mücadele eden şehitlerimiz, gazilerimiz olmazdı. Annesini genç yaşta kaybeden biri olarak anasızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim. Bütün annelerin bu gününü tebrik ediyoruz, buruk da olsa. Analarımız bizim her şeyimiz, analarımızı hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.

"İNSAN HATASINI ÖNLEYECEK HENÜZ BİR MAKİNE YOK"
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Büyük bir kaza her yönüyle araştırılacak. Araştırmalar sonucu kazanın sebebi mutlaka ortaya çıkacaktır. Sebebi ne olursa olsun ne yazık ki giden geri gelmiyor. Eksikler araçta varsa, yolda varsa veya sürücüde varsa bunların hepsi ortaya çıkar. Son 10-15 yılda altyapımız çok gelişti, yollarla ilgili kusurlardan dolayı kazalar hemen hemen yok gibi ama insan hatasını önleyecek henüz bir makine icat edilmedi. Her şey insanla başlıyor ve insanla bitiyor. İnsanımızın kurallara uymasının, yolların kralı olmadığı kuralı olduğu gerçeğini her fırsatta her yolu deneyerek mutlaka ta ilkokul çağından ileri yaşlara kadar eğitim, eğitim, eğitim. Bir iki dakika acele çok şey kaybettirir. Bizim arzumuz seyahat eden vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşmasıdır. Onların yollarda acı çekmesini, bu ve benzeri kazaların yaşanmasını arzu etmiyoruz. 24 tane ocağa ateş düştü, bu acı az bir acı değil. Allah buna benzer kaza ve bela vermesin. Milletimizin başı sağolsun."

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