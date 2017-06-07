Anaokulu öğrencileri futbolla kaynaştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde anaokulları arasında düzenlenen futbol turnuvasında renkli görüntüler oluştu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde anaokulları arasında düzenlenen futbol turnuvasında renkli görüntüler oluştu.

Nazilli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'ne ait spor salonunda ilçedeki 16 anaokulu arasında düzenlenen etkinlik büyük çekişmelere sahne oldu. 4 gün süren turnuvada zaman zaman yorgun düşen minikler saha kenarında dinlenmeyi tercih etti. Türkiye'de ilk defa düzenlenen maçlarda minikler, düzgün ve kurallarına göre oynandığında futbolun ne kadar saf ve masum olduğunu gösterdi.

10'ar dakikalık periyotlarla 2 devre halinde gerçekleştirilen maçlar sonunda 2017 Nazilli Minik Ayaklar Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Ahmet Yesevi İlkokulu Ana Sınıfını 2-1 yenen Nazlıkız Anaokulu oldu. İkinciliği Ahmet Yesevi İlkokulu Anaokulu elde ederken, 3. Zafer Ortaokulu Anaokulu ve 4. Latife Hanım Anaokulu oldu. Minik futbolculara kupa ve madalyalarını Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Güven Eker verdi. Büyük coşkuya sahne olan kupa töreninde minikler sevinçlerini anne ve babalarının yanı sıra öğretmenleri ile birlikte yaşadı.

